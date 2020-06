Il blu di Bulgari per la donna e l’uomo

Bulgari Blu è uno dei profumi maschili più noti, ma il colore del cielo non ispira solo il grande gioielliere romano nel mondo delle fragranze. La Maison lancia infatti due orologi, uno maschile e uno femminile, che fanno del blu il loro tratto distintivo, caratterizzando le collezioni cui appartengono: Octo e Lvcea.

Il tocco Bulgari per la donna

Da bravi cavalieri, diamo la precedenza alle signore e alla collezione Lvcea, la quale accoglie la versione Aventurine che sfrutta il ruolo unico di Bulgari come gioielliere romano del tempo. Il nuovo Lvcea Aventurine ha un quadrante in avventurina blu, un tocco puramente Bulgari che si rifà alla passione del gioielliere per pietre preziose e semi-preziose.



L'avventurina utilizzata in questo nuovo pezzo è un “vetro avventurato”, un cristallo sintetico creato con vetro e inclusioni di rame, per farlo assomigliare a una pietra naturale. Leggenda vuole che l’avventurina nacque per errore nel ‘700, quando un vetraio di Murano versò accidentalmente limatura di rame nel vetro fuso. Chiamò appunto il composto avventurina, perché era il risultato di un incidente occorso “per avventura”.



La lunetta dell’orologio è incastonata di diamanti, che creano una contrapposizione di materiali inaspettati che è stata a lungo uno dei tocchi distintivi del gioielliere romano. Il blu del quadrante è ripreso dal cinturino in alligatore dello stesso colore, fissato con anse anch’esse incastonate di diamanti.

Finissimo ed elegantissimo

Per l’uomo, invece, Bulgari ha pensato a un quadrante blu con cui vestire l’Octo Finissimo in acciaio, uno dei suoi orologi di maggiore successo. Dal suo debutto nel 2014, Octo Finissimo ha ridisegnato i confini dello stile, battuto sei record mondiali nel campo dell’orologeria e vinto più di 50 premi di design in tutto il mondo. Non a caso, con questo segnatempo Bulgari ha creato una nuova forma per gli orologi da uomo contemporanei e, in tal modo, ha fissato nuovi codici e una nuova tendenza per gli orologi ultrasottili.





Dopo aver debuttato alla LVMH Dubai Watch Week lo scorso gennaio con un quadrante nero laccato lucido, l'Octo Finissimo Automatic arriva ora nella versione con quadrante blu, sempre caratterizzata da una cassa da 40 mm di diametro e 6,4 di spessore, che ne sostanziano il nome e la fama.



«Stiamo portando questi orologi da record dall’essere una Supercar all’essere una Gran Turismo, un'auto straordinaria da guidare ogni giorno. Rispetto a un’auto sportiva estrema, l’Octo Finissimo è più simile a una trazione integrale, poiché è impermeabile fino a 100 metri: grazie alla corona a vite, puoi essere usato in immersione, per nuotare, per fare la doccia ed è perfetto per qualunque outfit, sul campo da tennis o in sala riunioni», ha commentato il Ceo di Bulgari, Jean-Christophe Babin.