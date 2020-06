Grand Seiko apre a Parigi

Grand Seiko continua la sua strategia di posizionamento globale nel segmento dell’Alta Orologeria con l’inaugurazione della prima boutique europea - e la più grande al mondo -, in una posizione esclusiva: Place Vendôme a Parigi.



L’evento, tenutosi il 5 giugno, si inserisce in un contesto importante per il marchio nipponico. Quest’anno Grand Seiko celebra infatti il suo 60esimo anniversario, un numero fortunato nella cultura giapponese, significato di rinascita e rinnovata energia. All’apertura della boutique si affianca anche la costituzione di una società europea dedicata allo sviluppo delle attività di distribuzione e comunicazione, con l’obiettivo di far crescere Grand Seiko nel Vecchio Continente.

La boutique e la piazza

La boutique Grand Seiko di Parigi, situata sul lato ovest della piazza in un edificio classificato come monumento storico, si estende su una superficie di oltre 190mq disposti su due piani ed esporrà l’intera collezione dei maestri orologiai, per un totale di circa un centinaio di modelli. Il piano terra esporrà gli orologi esclusivi di Grand Seiko, mentre il primo piano sarà caratterizzato da un'area di vendita con vista su Place Vendôme.



I clienti avranno anche la possibilità di esplorare il significato della filosofia del brand basato sul concetto “The Nature of Time”, riflesso nel design degli interni del negozio. Nel crearlo, l’architetto giapponese Kengo Kuma si è ispirato alla tradizione del proprio Paese ma l'ha reinventata con un tocco contemporaneo. La scelta dei materiali è stata un punto chiave, insieme alla necessità di trasparenza, spazio e luce.



Il design combina diverse caratteristiche tradizionali giapponesi: pareti rivestite in bambù, conosciuto come Sumushiko, pareti Shoji realizzate con carta Washi, e tappeti Tatami. Vi si trovano anche materiali più contemporanei, come la pietra di Vals al piano terra e il pavimento in rovere al primo piano.

Le dichiarazioni

Shinji Hattori, presidente e Ceo di Seiko Watch Corporation e pronipote del fondatore Kintaro Hattori, ha dichiarato: «Stiamo investendo molto in Grand Seiko, con nuovi impianti di produzione in Giappone, nuove strutture aziendali, tra cui la società recentemente costituita, Grand Seiko Europe con sede qui a Parigi, e in nuovi punti vendita. Stiamo facendo questi investimenti perché crediamo nelle prospettive a lungo termine di Grand Seiko. La boutique di Place Vendôme esprime fortemente la nostra aspirazione, far diventare Grand Seiko uno dei marchi leader nel mercato degli orologi di lusso a livello internazionale, così come lo è già in Giappone».



Per Frédéric Bondoux, presidente di Grand Seiko Europe, «l'apertura di questa prima boutique in Place Vendôme, nel centro della “ville lumière”, rappresenta un passo importante per il nostro sviluppo europeo. Mette in evidenza la storia, la forza, la ricchezza del marchio Grand Seiko e della sua collezione».

Due Grand Seiko dedicati a Parigi

Accanto alla collezione Grand Seiko esistente, il negozio di Place Vendôme presenterà diversi orologi appositamente creati per il sessantesimo anniversario del marchio, oltre a due segnatempo esclusivi riservati per questa nuova vetrina parigina. Parte della collezione Elegance, questi due modelli sono caratterizzati dalla maestria artigianale che esibisce l'esperienza di Grand Seiko.



Disponibili in platino 950 oppure in oro rosa 18 carati, questi orologi numerati (10 esemplari ciascuno) con cassa di 39mm montano il calibro meccanico 9S63, un sottile movimento a carica manuale. Il quadrante dei piccoli secondi è posizionato alle ore nove e l’indicatore di riserva di carica alle tre, con una riserva di marcia totale di 72 ore. Simboli del negozio Grand Seiko di Place Vendôme, i segnatempo recano le parole "EDITION LIMITEE PLACE VENDÔME" incise sul retro della cassa, mentre la lancetta dei secondi in corrispondenza delle ore nove è blu verde, poiché rappresenta la colonna simbolica di Vendôme. Per lo stesso motivo, il colore del cinturino addizionale di coccodrillo, che si aggiunge al cinturino originale marrone o nero, è verde blu. L’omaggio a Parigi è presente anche nel motivo a pavé del quadrante.



In esclusiva, la boutique Grand Seiko esporrà alcuni orologi Credor e alcuni esemplari venduti unicamente a Wako, il luxury store di proprietà del Gruppo.