Porsche Design rende omaggio a un mito

Ci sono auto mitiche che hanno fatto la storia del design e alle quali tocca oggi ispirare i più moderni tra gli orologi. Basta leggere il nome del nuovo segnatempo ideato da Porsche Design per capire tutto: Chronograph 911 Targa 4S Heritage Design Edition.



Si tratta del primo di quattro orologi in edizione speciale limitata che accompagna il lancio dei modelli di auto Porsche selezionati 911 Heritage Design da quattro decenni. Ispirati dalle autovetture degli Anni ’50, ’60, ’70 e ’80, gli orologi da collezione in edizione limitata riportano ai giorni nostri l’aspetto di ciascuna delle rispettive epoche. Concentrandosi sui dettagli che definiscono lo stile, vengono reinterpretati e riportati in vita nel mondo attuale i colori e i motivi speciali.



Il primo della serie è proprio il Porsche Design Chronograph 911 Targa 4S Heritage Design Edition, che sarà venduto in esclusiva ai futuri proprietari dei veicoli Heritage Design.

Porsche tra segnatempo e fuoriserie

L’orologio combina le caratteristiche del design classico, i materiali e le performance della 911 Targa 4S Heritage Design Edition, ampliando e riportando il concetto della leggendaria auto sportiva al polso del suo proprietario. Il cronografo a carica automatica è proposto nella caratteristica cassa in titanio di Porsche Design ed è in edizione limitata a 992 esemplari (a 10.950 €), come la vettura. È disponibile esclusivamente per i futuri proprietari della 911 Targa 4S Heritage Design Edition nei concessionari Porsche di tutto il mondo.



Un legame tra auto sportive e orologi che dimostra come in entrambi i mondi sia molto forte il valore della tradizione è forte. Per questa ragione Porsche Design ha messo molta passione nella realizzazione dell’orologio, affinché evocasse una parte della storia di Porsche che catturasse il fascino unico di un simbolo di stile attuale oggi come settant’anni fa.

I dettagli dell’orologio

Il 911 Targa 4S Heritage Design Edition Chronograph fa riferimento alla Porsche 356 e alla Porsche 911 Targa. Il design del quadrante con una lancetta dei secondi bianca e cerchi verdi nella caratteristica tonalità “fosforo” ha preso ispirazione dal tachimetro della vettura; gli indici delle ore mostrano il carattere tipico di Porsche e offrono una perfetta leggibilità in tutte le condizioni di illuminazione, grazie al rivestimento in Superluminova. Il logo in oro PD impreziosisce il quadrante, così come la scritta a ore 9 sul disco dei secondi, che si ritrova sulla parte posteriore della 911 Targa 4S Heritage Design Edition.



Particolare attenzione è dedicata al cinturino, realizzato con la pelle degli interni delle vetture Porsche, disponibile nei colori bordeaux e nero, in due lunghezze. Le cuciture sono realizzate tono su tono e l’incisione “911” è un ulteriore omaggio all’iconica auto sportiva. Come ogni orologio Porsche Design, il Chronograph 911 Targa 4S Heritage Design Edition è realizzato interamente in titanio, che si distingue per la sua estrema leggerezza, resistenza e proprietà anti-corrosive.



L’orologio è mosso dal nuovo calibro Porsche Design WERK 01.100, il cui rotore rievoca il design delle ruote Fuchs, sviluppate in origine per la prima Porsche 911; in base alla configurazione dell’auto, può essere scelto nelle varianti nero lucido e platino satinato. Lo storico stemma rende omaggio alle radici del marchio, come il numero in edizione limitata che corrisponde alla macchina, inciso a laser sul fondello dell’orologio.