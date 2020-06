Vittorio Colalillo nuovo General Manager TAG Heuer Italia

Dal 1 giugno 2020 Vittorio Colalillo è General Manager TAG Heuer Italia e a.d. LVMH Watch & Jewelry Italy. Il manager subentra a Roberto Beccari, che è stato alla guida di TAG Heuer Italia dall’aprile 1998 e che nel 2003 ha assunto la carica di a.d. Watch & Jewelry Italy del Gruppo LVMH.

Una lunga storia aziendale

Fin dal 2011 Vittorio Colalillo fa parte della squadra di Beccari, dove ricopriva la carica di Sales Manager TAG Heuer Italia. Un passaggio di testimone nel segno della continuità della linea manageriale.



Dopo un inizio degli studi a Singapore, dove ha vissuto la prima parte della sua vita, Vittorio Colalillo ha conseguito una laurea in Economia Aziendale all’Università Commerciale Luigi Bocconi nel 2003; ha iniziato la sua carriera in Unilever HPC, per poi passare in Nespresso Italia con il ruolo di National Account Manager.

Le dichiarazioni

«Sono onorato all’idea di subentrare a Roberto avendo così la possibilità di portare avanti il percorso iniziato ormai 9 anni fa insieme. Come le marche del nostro Gruppo sono esempi di innovazione ed evoluzione, mantenendo sempre forte il legame con la loro storia, anche il nostro obiettivo sarà quello di continuare nell’evoluzione del nostro lavoro, mantenendo ben saldi gli obiettivi ed i valori che ne sono alla base», ha dichiarato Colalillo.



«Vittorio mi succede sia nella governance del marchio, sia di quella della nostra società; un riconoscimento tangibile degli ottimi e continuativi risultati ottenuti da tutto il nostro team in questi anni di grande complessità di mercato e di contesto competitivo. Un’importante garanzia di continuità, ulteriormente potenziata dall’approccio innovativo che il cambio generazionale dona alla crescita di ogni organizzazione», ha dichiarato Beccari, che manterrà il suo ruolo di amministratore delegato di LVMH Watch & Jewelry Italy fino alla fine di agosto 2020.