Yiqing Yin nuovo volto della campagna “One of not many” di Vacheron Constantin

Una caratteristica che distingue le Maison orologiere è la loro capacità di raccontare storie senza cadere nella banalità. Lo fanno in diversi modi e, tra questi, uno tra i più efficaci è la campagna pubblicitaria, come nel caso di Vacheron Constantin con la sua “One of not many”.



Lanciata nel 2018, presenta talenti la cui personalità e il cui lavoro esprimono la costante ricerca dell'eccellenza, l'apertura al mondo, lo spirito di innovazione e la creatività, che sono valori tipici anche di Vacheron Constantin. Sono personalità singolari, appassionate, esperti riconosciuti nel proprio campo.



Ora, ai volti della campagna di comunicazione “One of not many” si aggiunge Yiqing Yin, enfant prodige della Haute Couture, che infoltisce la rosa dei talenti che hanno scelto di collaborare con la Maison. Yiqing Yin sarà il volto della collezione Égérie, rivolta alle donne e lanciata da Vacheron Constantin a febbraio 2020.

Ritratto di stilista

Nata a Pechino nel 1985, Yiqing Yin comincia fa della propria vita un viaggio. All'età di quattro anni si trasferisce prima in Australia, poi in Francia. Laureata all'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs di Parigi e animata da una visione innovativa della moda, considera gli abiti come una seconda pelle.



Sin dal 2012, la Maison Yiqing Yin è guest member ufficiale del calendario della Fédération Française de la Couture. Nel dicembre 2015, la Fédération Française de la Mode la premia attribuendole la denominazione Haute Couture. Lavora anche con griffe del calibro di Cartier, Guerlain, Hermès, Swarovski e Lancôme



Esplorando le potenzialità dinamiche delle pieghe, Yiqing Yin immagina strutture vivaci che esprimono volumi in movimento, sperimentando il drappeggio dei capi alla ricerca di linee fluide e progettando forme morbide basate su architetture suggestive. Per sua stessa ammissione, si dice attratta dalla «creatività intuitiva, dal girovagare sensoriale e dalla ricerca della casualità volontaria».

Due mondi che si incontrano

Riconosciuta e rispettata nella cerchia degli appassionati di Haute Couture, con i designer e gli orologiai e artigiani di Vacheron Constantin Yiqing Yin condivide l’attenzione per il dettaglio e l’amore per la scoperta. La sua scelta consente alla Maison di far intrecciare il mondo dell’alta moda con l’universo dell’Alta Orologeria; due ambiti nei quali l'artigianato, la competenza e la rarità non possono prescindere dalla passione e dall’ingegno. La collezione femminile Égérie simboleggia dunque questo incontro, attraverso il quadrante plissé e il design decentrato.