Una nuova piattaforma digitale per Watches & Wonders Geneva

Se, da una parte, dai comunicati stampa di Baselworld emergono irritazione e rassegnazione per le defezioni dei grandi marchi dell’orologeria che ne sanciscono la morte certa (anche sulla home page del sito gli orologi sono scomparsi, a beneficio dei gioielli), dall’altra la gioiosa macchina da guerra di Watches & Wonders Geneva è in pieno fermento.



La Fondation de la Haute Horlogerie (FHH), organizzatrice dell’evento, ha infatti accelerato la digitalizzazione di Watches & Wonders e lancerà una nuova piattaforma online il 25 aprile, su watchesandwonders.com, sulla quale saranno presenti 30 dei maggiori marchi di orologeria del mondo.

L'obiettivo del nuovo sito

La mission della Fondation de la Haute Horlogerie, fanno sapere dall FHH, quella è di rispondere alle sfide attuali offrendo all’intera comunità orologiera una piattaforma digitale dove potersi riunire virtualmente. Questa piattaforma offrirà opportunità dinamiche interattive e didattiche, presentando al tempo stesso la cultura, i valori e gli obiettivi dei marchi che rappresenta.



Il sito è concepito come un portale centralizzato dove gli appassionati di orologi, i concessionari e la stampa internazionale potranno navigare nell'universo dell'Alta Orologeria e scoprire le ultime novità dell'anno, collegandosi direttamente con i brand partecipanti.



«Siamo lieti di poter collaborare con i migliori marchi di orologeria del mondo per dare vita al concetto di Watches & Wonders online in un momento in cui la nostra industria ne ha più fortemente bisogno - afferma Fabienne Lupo, presidente e direttore generale della Fondation de la Haute Horlogerie -. Questa nuova dinamica piattaforma permetterà agli appassionati di orologi, ovunque essi si trovino, di scoprire nuovi e entusiasmanti prodotti, di vivere esperienze uniche e connettersi direttamente con tutti i nostri marchi partecipanti, in un unico spazio».

watchesandwonders.com: fase 1 e fase 2

Per la prima fase di Watches & Wonders, la piattaforma presenterà pagine dedicate per ogni marchio, dove il visitatore ne potrà l’universo e i nuovi orologi del 2020. Si potranno anche vedere i contenuti aggiornati dei social media e connettersi direttamente con i brand attraverso i loro siti e canali.



In occasione del lancio di watchesandwonders.com, FHH ha organizzato una serie di presentazioni dei nuovi prodotti, a cura dei responsabili dei 30 marchi, attraverso video in streaming della durata di dieci minuti, che rimarranno sempre accessibili nel portale.



FHH, in collaborazione con i marchi, i membri del proprio Consiglio Culturale e vari opinion leader, sta curando inoltre numerosi contenuti specifici e didattici, tra cui analisi di prodotti, previsioni sulle tendenze, approfondimenti sul design, sull'arte, sull'artigianato e sull’innovazione tecnologica, oltre a colloqui d’affari con figure di spicco del settore e commenti di esperti.



Nella seconda fase, prevista per la fine dell'estate, saranno svelati i lanci di nuovi prodotti, ci saranno presentazioni di partnership strategiche di e-commerce, che aumenteranno l’importanza della piattaforma per gli amanti dell'orologeria, valorizzando ulteriormente i marchi partecipanti. Nelle intenzioni della FHH, watchesandwonders.com diventerà “il fiore all'occhiello dell'eccellenza, a complemento degli eventi esperienziali annuali tra i quali, il principale appuntamento a Ginevra nell’aprile 2021”.