A lezione di resilienza dagli ambassador Panerai

Con il nuovo corso inaugurato dal Ceo Jean-Marc Pontroué, Panerai ha messo a fuoco sempre di più la propria vocazione sportiva, legata al mondo del mare e delle esplorazioni, arruolando via via ambassador sempre più prestigiosi.



In questi giorni in cui sport, avventura ed esplorazione scontano l’inerzia causata dal lockdown, anche Panerai ha potenziato i propri strumenti digitali per tenere vivo l’interesse della folta community internazionale su prodotti e novità.

Panerai e la piattaforma per il tempo condiviso

Nei giorni scorsi ha così annunciato il lancio della piattaforma di contenuti interattivi #OWNYOURTIME, disponibile per tutti i membri attuali della comunità Panerai e per le persone che desiderano esplorare sempre di più il mondo del marchio fiorentino. Si tratta, in sostanza, di una serie online multi piattaforma pensata per portare in primo piano gli ambasciatori globali del brand con le loro storie ed esperienze; ciascuno di loro rappresenta infatti la resilienza di fronte sfide e la visione condivisa dei valori del marchio, per sfruttare al meglio ogni momento nel tempo.



Il formato in streaming di #OwnYourTime consentirà agli spettatori di trascorrere del tempo con ogni ambasciatore e un momento privilegiato in cui porre domande e ascoltare le risposte. Questo nuovo programma rappresenta la volontà del marchio Panerai di fornire esperienze autentiche alla propria comunità e affrontare le sfide con coraggio, insieme, con clienti e stakeholder.



I contenuti iniziali distribuiti sulla piattaforma sono stati storie di Instagram e Facebook e Panerai ha in programma, in futuro, di espandere l’offerta di contenuti per includere panel di esperti, corsi di formazione, lanci di nuovi prodotti e persino incontri virtuali della community dei Paneristi.

Un palinsesto ricco

Con l'annuncio della nascita del programma, Panerai ha anche anticipato un programma inaugurale di episodi e temi settimanali che saranno trattati, disponibile attraverso il proprio canale Instagram, gratuita per chiunque desideri sintonizzarsi.



Dopo i primi appuntamenti che hanno visto online l’esploratore sudafricano Mike Horn, l’apneista francese Guillaume Néry e il fotografo naturalista Marlon Du Toit, tocca questa settimana al team manager e skipper di Luna Rossa, Max Sirena, all’alpinista e fotografo Jimmy Chin e al campione olimpico di nuoto Gregorio Paltrinieri, tutti ambassador di Panerai a disposizione per ispirare gli appassionati in questo momento di difficoltà.