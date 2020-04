Chanel Italia e il Coronavirus: no alla cassa integrazione per sostenere il Paese

In un momento difficilissimo per l’Italia, molte Maison del lusso tricolore si sono messe al servizio del Paese convertendo alcune delle loro linee di produzione alla realizzazione di mascherine e camici per il personale sanitario, altre si sono distinte per donazioni generose a ospedali o alla Protezione Civile.



C’è però anche il caso di Chanel, che ha voluto testimoniare la propria vicinanza al nostro Paese attraverso la sua filiale italiana, con una iniziativa di responsabilità e aiuto.

La nota di Chanel

“In seguito alla decisione presa da Chanel in Francia di non ricorrere alla cassa integrazione - si legge in una nota diramata dal brand -, Chanel Srl, filiale italiana del marchio francese, nonché le società industriali e i centri di distribuzione e coordinamento italiani di Chanel hanno adottato la medesima decisione di fronte alla crisi economica e sanitaria senza precedenti che ha colpito il Paese”.



“Nel corso dei decenni - prosegue la nota -, Chanel ha creato uno stretto legame con l'Italia, collaborando con i migliori produttori di pelletteria, conciatori e artigiani. Per questo è apparso naturale impegnarsi a sostenere coloro che oggi ne hanno più bisogno, in un Paese gravemente colpito dall'epidemia di Coronavirus. Questa decisione mira infatti a non gravare sui conti pubblici, in modo che lo Stato italiano possa dare priorità agli aiuti rivolti alle aziende più vulnerabili e possa concentrare le proprie risorse sul sistema sanitario, sul personale infermieristico e sulle organizzazioni di soccorso”.



“Con un approccio responsabile e civico, queste aziende si impegnano inoltre a mantenere, al 100% gli stipendi dei loro 1.100 dipendenti, fino alla fine di aprile. Nello spirito di uno sforzo reciproco, per prepararsi alla fine della crisi e per mantenere i salari, è stato richiesto ai collaboratori di partecipare all’iniziativa di solidarietà utilizzando alcuni giorni di ferie”, fa sapere ancora l’azienda.

Donazioni per oltre 1 milione di euro

Oltre alla decisione di rinunciare alla cassa integrazione per non intensificare ulteriormente i conti pubblici italiani, Chanel Srl si impegna anche a sostenere con specifiche donazioni alcune delle realtà impegnate nel contrasto al Covid-19.



Prosegue la nota: “Inoltre, per contribuire agli sforzi di solidarietà nazionale, la filiale italiana di Chanel effettuerà diverse donazioni rivolte alla Protezione Civile Italiana, in prima linea su tutto il territorio; all’Ospedale Sacco di Milano, specializzato nella ricerca e nello studio delle malattie infettive; all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove i medici e il personale ospedaliero assistono ogni giorno numerosi pazienti. Dal canto loro, la Società Roveda e il Centro di distribuzione di Vittuone, effettueranno una donazione alle strutture ospedaliere e a quelle di pronto soccorso situate nelle vicinanze, per migliorare le condizioni di lavoro del personale sanitario che è in prima linea, sin dall'inizio dell'epidemia. Vittuone ha anche fornito apparecchiature informatiche ai pazienti ricoverati nelle strutture locali e in isolamento, per consentire loro di rimanere in contatto con le proprie famiglie”.



Le donazioni effettuate dalla Maison in Italia alle strutture ospedaliere, alle strutture di pronto soccorso e alla Protezione Civile ammontano complessivamente a 1,3 milioni di euro.