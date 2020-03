Coronavirus, Hublot chiude la manifattura di Nyon

Anche le manifatture svizzere fanno i conti con il Coronavirus e non solo per la cancellazione dei saloni di primavera. Alcune di esse, infatti, hanno deciso di sospendere temporaneamente la produzione di orologi. tra esse vi è Hublot, che ieri ha diffuso ieri sera un comunicato per spiegare i motivi della decisione di chiudere il sito produttivo di Nyon.

Il comunicato di Hublot

“A causa della diffusione del COVID-19 - si legge nella nota - stiamo attraversando un periodo di crisi mai registrato prima nella nostra storia recente. Il Consiglio Federale, il nostro governo svizzero, ha annunciato ieri il rafforzamento delle misure per lottare contro la pandemia di COVID-19 e, in particolare, delle severe restrizioni della circolazione, applicate a partire da oggi. Questo ci costringe ad adattare le nostre ultime istruzioni a questa nuova situazione, sempre con l’obiettivo di proteggere i nostri impiegati e le loro famiglie”.



Prosegue la nota di Hublot: “Per precauzione, e per la protezione del nostro personale, abbiamo deciso di andare oltre le attuali raccomandazioni governative e di chiudere il sito produttivo della nostra manifattura fino a nuovo ordine”.



“Speriamo che questa decisione permetterà di rispondere all’imperativo di ridurre gli spostamenti - come comunicato dalle autorità pubbliche - per rallentare la diffusione del Coronavirus e proteggere tutti i cittadini. Siamo fiduciosi nella nostra capacità di superare, insieme, questa crisi”, conclude il comunicato.

Niente novità, almeno per ora

Hublot è uno dei marchi coinvolti nello stop a Baselworld, dove avrebbe dovuto presentare le proprie novità insieme agli altri marchi del gruppo LVMH, TAG Heuer e Zenith, mentre Bulgari aveva già annunciato la propria assenza causa Coronavirus. Tutti i marchi, però, avevano già illustrato le proprie preview durante la LVMH Watch Week a Dubai, lo scorso gennaio.