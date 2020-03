Per Roger Dubuis una nuova boutique a Dubai e un nuovo Excalibur

Tempo di novità per Roger Dubuis. Il marchio ginevrino che si autodefinisce “innovatore seriale” dell’Alta Orologeria, apre una nuovissima boutique nel Dubai Mall, la più grande finora lanciata a livello globale dal marchio. Lo spirito d’avanguardia della Maison e la sua competenza nell’iper-orologeria si riflettono dunque in un nuovo concetto di boutique.

La boutique

Situato al piano terra del Dubai Mall, a pochi passi dal Grand Atrium, lo spazio offre al cliente un’esperienza che rappresenta i principi su cui si basa il brand. La nuova boutique di 200 mq invita infatti i clienti in uno spazio caratterizzato da una parete frattale e da una vetrina dalla forma irregolare, dalla quale emerge un orologio che sembra fluttuare nell’aria.



La boutique Roger Dubuis è completa di una lounge privata e di un’area esperienziale caratterizzata dal design dirompente che è parte integrante del DNA del brand: estremamente riservata, questa zona offre una serie di sorprese ideate per stupire i visitatori.



Il nuovo spazio, progettato per accogliere una clientela selezionata di appassionati di orologi, è destinato a riservare momenti unici a coloro che visiteranno uno dei centri commerciali più prestigiosi al mondo.

Excalibur di Roger Dubuis, il DNA del marchio

Sul fronte dei prodotti, invece, Roger Dubuis presenta il nuovo modello Excalibur Automatico Scheletrato in una inedita versione declinata in due varianti, con cassa e bracciale d'oro rosa o cassa e bracciale d'acciaio.



La cassa di 42 mm di diametro monta l’esclusivo calibro RD820SQ, movimento scheletrato a carica automatica. Incorniciato dal riconoscibile design Excalibur, questo calibro incarna l’essenza dell'avanguardia nel design. Il calibro automatico è infatti messo in evidenza dalla struttura scheletrata e dal micro-rotore, che offrono una visione del meccanismo, grazie alla combinazione di savoir-faire tecnico e gusto estetico.



La celebre forma a stella del movimento, che dà vita al concetto Astral Skeleton, è volutamente rialzata per creare un caratteristico effetto 3D ulteriormente accentuato dal design singolare del micro-rotore. Quest’ultimo, caratteristica dello spirito pioniere di Roger Dubuis, non si distingue solo per un fattore estetico, ma offre una prestazione di carica pari a una massa oscillante unidirezionale di maggiori dimensioni. I classici codici Excalibur, come la cassa rotonda con lunetta scanalata, le triple anse e le lancette Dauphine allungate, completano questi nuovi modelli, pensati per una varietà di occasioni.