Grand Seiko mette radici in Europa

Il prossimo 1° aprile 2020 sarà costituita a Parigi Grand Seiko Europe S.A.S., una consociata interamente controllata da Seiko Watch Corporation. La nuova società sarà responsabile delle vendite e delle attività di marketing del brand Grand Seiko in tutta l'Europa continentale e fornirà al marchio le basi, le risorse e gli investimenti per garantirne la crescita futura nei canali di distribuzione, sia retail sia al dettaglio tradizionale.



In linea con questa strategia, Grand Seiko Europe S.A.S. gestirà anche la nuova boutique Grand Seiko in Place Vendôme a Parigi, la cui apertura è prevista a marzo di quest'anno.

Nuovo management e strategie

Il presidente della società sarà Frédéric Bondoux, di recente entrato nel team Grand Seiko, il quale vanta una lunga esperienza nel mercato degli orologi di lusso e, stando a quanto comunica l’azienda, accoglie questa sfida con l’obiettivo di sviluppare e consolidare la posizione del marchio Grand Seiko tra i brand protagonisti del settore orologiero in Europa. Frédéric Bondoux e il suo team avranno sede a Parigi.



La creazione di Grand Seiko Europe S.A.S. porterà il processo decisionale relativo a ogni aspetto della strategia del brand più vicino al mercato europeo e consentirà a Seiko Watch Corporation di effettuare un nuovo investimento per sostenere il lancio del marchio, che si sta ritagliando uno spazio sempre più rilevante nell’orologeria alto di gamma.



Grand Seiko Europe S.A.S. agirà in accordo con Seiko Watch Corporation, sotto la guida del suo Vice Direttore Operativo, Akio Naito che, oltre alle sue attuali responsabilità, avrà il ruolo di Chairman della nuova società.

La nuova società arriva in un anno importante per Grand Seiko e Seiko, segnato dalla decisione di uscire da Baselworld.

Le parole del presidente

«La creazione di questa nuova società segna un ulteriore importante passo per Grand Seiko. Sono lieto dei progressi che il marchio ha compiuto negli ultimi anni in Europa e penso sia giunto il tempo di far leva sul “momentum”, con la boutique in Place Vendôme e con Grand Seiko Europe S.A.S. Credo daremo il via ad una nuova “golden era” per Grand Seiko», è stato il commento di Shinji Hattori, Presidente e CEO di Seiko Watch Corporation.