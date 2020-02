Federico Pellegrino nuovo friend of the brand Seiko

Per le case orologiere è sempre più strategico l’impiego di brand ambassador di primo piano, presi specialmente dal mondo dello sport e dello spettacolo per rafforzare l’immagine del marchio sui vari mercati locali. Seiko lo sa bene.



Il brand giapponese ha infatti arruolato Federico Pellegrino, atleta di punta della Nazionale Italiana di sci di fondo, che si è unito alla famiglia dei fan Seiko scegliendo di indossare l'orologio Astron di ultima generazione, il modello che monta il calibro 5X53.



«Gli appassionati del marchio e dei nostri orologi sono per noi il miglior veicolo di comunicazione. Siamo onorati di annoverare tra i Seiko lovers uno sportivo del calibro di Chicco Pellegrino e siamo entusiasti della sua scelta del modello Astron. Federico ha privilegiato un orologio con una tecnologia esclusiva Seiko che mette in evidenza l'attenzione per i dettagli e l'interesse senza compromessi per la performance», ha commentato Roberto Sforzini Direttore di Seiko Italia.

Una carriera unica

Il nuovo friend of the brand Seiko ha esordito in Coppa del Mondo nel 2010 e da allora ha ottenuto risultati nelle più importanti manifestazioni iridate, partecipando a due edizioni dei Giochi Olimpici Invernali.



Ad oggi è il fondista italiano più vincente della storia, con un palmares che include un argento olimpico nel 2018, 5 medaglie mondiali tra cui l'oro di Lahti nel 2017, e la Coppa del mondo Sprint 2016. Pellegrino si è inoltre confermato, per la sesta volta consecutiva, Campione Italiano Sprint.



«Per un fondista, il ritmo che si trasmette al proprio passo nei diversi momenti della gara è fondamentale. Ciò corrisponde, nella vita e nello sport, a vivere il tempo rendendolo un proprio alleato», ha commentato Pellegrino.

Seiko, questione di famiglia

Lo sciatore indossa il modello Seiko Astron SSH006J1 con cassa di 42,9 millimetri di diametro di titanio ad alta densità, con rivestimento antigraffio e trattamento IP color oro rosa della carrure e delle anse. La lunetta è di ceramica con trattamento IP nero. Completa l’orologio un dettaglio sportivo come il cinturino di silicone.



Federico Pellegrino condivide i propri interessi più importanti con la compagna e futura moglie, Greta Laurent, anch’essa fondista della Nazionale Italiana e nuova fan di Seiko. Greta ha scelto un modello della collezione Presage Cocktail d'acciaio, con un quadrante crema e dettagli color oro rosa.