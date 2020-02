Oscar 2020: Rolex e la sua Greenroom

La notte degli Oscar 2020 ha appena celebrato il proprio rito pagano a Hollywood e, oltre alle stelle del cinema e alle celebrità assortite, ha dato spazio anche ai numerosi partner che ruotano intorno all’evento più glamour legato al mondo del grande schermo. Tra essi vi è Rolex.



Ogni anno dal 2016 Rolex impiega il suo design unico ed evocativo per allestire la Greenroom al Dolby Theatre di Los Angeles, la sala ispirata dal mondo del cinema in cui si riuniscono i presentatori prima di salire sul palco per consegnare gli Oscar ai vincitori, nonché gli ospiti speciali degli Academy Awards.

Ispirazione polare per Rolex

Anche quest'anno, gli ospiti della Greenroom sono stati accolti con un tema di design che ha una profonda assonanza per Rolex: l’esplorazione polare. Le storie di Rolex e dell'esplorazione sono collegate ad alcune delle più grandi spedizioni del secolo scorso, grazie al legame con i Rolex Oyster Perpetual, orologi che hanno accompagnato e accompagnano esploratori e avventurieri nelle loro spedizioni, dalle vette più alte agli oceani più profondi. Non a caso il design della Greenroom 2019 rifletteva il tema del mondo sottomarino.



Nel 21esimo secolo, il supporto di Rolex all'esplorazione sta cambiando: dalla pura scoperta si passa alla preservazione dell’ambiente naturale. Nel 2019, Rolex ha infatti lanciato la sua iniziativa Perpetual Planet per proteggere l'ambiente dai cambiamenti climatici. Il design segnala della Greenroom ha sottolineato proprio questo focus.



Gli ospiti della Greenroom sono stati invitati in uno scenario ghiacciato, come se fossero al centro del Polo Nord e stessero guardando il paesaggio bianco e gelido da un accogliente osservatorio decorato con pannelli di legno e arredi dai toni caldi, che contrastavano con il bianco gelido della cornice esterna. L'illuminazione speciale ha generato un gioco di luce solare e ombra, oltre a simulare l'alba e il tramonto e il passare del tempo.

Il design e il concetto del tempo

Il tempo è infatti un concetto fondamentale del design, con il display del Rolex Explorer quale elemento centrale dell'arredamento che evoca la funzione vitale che l'orologio svolge durante le spedizioni estreme. Le linee meridiane che emanano dall'orologio spostano l'attenzione da quest’ultimo al mondo esterno.



Rappresentando ulteriormente l'atmosfera di una spedizione, gli specchi inclinati hanno aiutato ad approfondire il senso della distanza, inducendo gli ospiti a osservare la linea dell'orizzonte polare raffigurata attraverso le finestre della Greenroom. Nel complesso, l'effetto ottenuto ha consentito di apprezzare sia della bellezza, sia la vulnerabilità delle regioni estreme della Terra come i poli.



«Il design della Greenroom di quest'anno è un richiamo alla bellezza e alla fragilità dell'ambiente che Rolex sta cercando di proteggere supportando “pionieri” e organizzazioni che trovano soluzioni per salvaguardare il pianeta per le generazioni future», ha dichiarato Arnaud Boetsch, direttore della comunicazione e dell'immagine di Rolex.