Locman e Ducati: un nuovo orologio dalla partnership industriale

Il Motomondiale 2020 è ormai alle porte e, con esso, la primavera, la stagione per eccellenza nella quale le moto escono dai garage. Come ogni anno, quindi, torna il Season Opening da Ducati Milano, l'evento che inaugura ufficialmente la nuova stagione motociclistica.



Nelle giornate dell’1 e del 2 febbraio, gli store di Milano e Sesto San Giovanni aprono le porte agli appassionati. I riflettori sono puntati sulle novità del 2020: la Multistrada 1260 S GT, le Panigale V2, Panigale V4 e V4 S e le nuove Diavel 1260 Dark e Scrambler Icon Dark.

Il nuovo orologio Locman

Tutto ciò, quest’anno, si associa a una partnership del mondo orologiero, svelata durante il primo appuntamento che avrà luogo venerdì 31 gennaio al Red Store di Milano in via Ammiano Marcellino: l'evento serale organizzato da Ducati Milano e Locman accoglierà infatti giornalisti e clienti top, per scoprire le novità della Maison dell’Isola d’Elba firmate Ducati.



La Season Opening 2020 è infatti l’occasione per presentare il nuovissimo Cronografo Automatico Limited Edition, l’ultimo nato della collezione di orologi LOCMAN DUCATI, proposto in una serie limitata di 100 pezzi numerati.



Il Cronografo Automatico Locman Ducati nasce da una contaminazione tra mondo del motociclismo e orologeria, da una consolidata sinergia progettuale tra gli uffici stile delle due eccellenze italiane: «Abbiamo pensato di trasporre alcuni elementi cari al design delle moto Ducati nel progetto di costruzione del nuovo orologio», spiega infatti Marco Mantovani, presidente di Locman.

I dettagli tecnici

Oltre al caratteristico rosso Ducati, l’orologio presenta ad esempio i fori a forma circolare, presenti nelle anse, nel corpo delle lancette e anche nella massa oscillante, che richiamano le tecniche costruttive motociclistiche finalizzate ad alleggerire le moto e a conferirle leggerezza e dinamicità. Anche i materiali utilizzati segnano una linea di continuità tra il mondo delle moto e quello dell’orologeria: la fibra di carbonio del quadrante e il titanio del fondello in primis.



Il design della cassa del Cronografo Automatico Locman Ducati si arricchisce anche grazie alla presenza di una struttura in acciaio esterna, una sorta di gabbia che abbraccia il corpo centrale dell’orologio e si aggancia al cinturino tramite le due anse.



Il fondello in titanio ospita un oblò di vetro, a vista sul movimento S.I.O. (Scuola Italiana di Orologeria) calibro 077, caratterizzato da una massa oscillante nera personalizzata con il logo Ducati. Il cinturino nero è in pelle imbottita con impunture rosse a contrasto. Il Cronografo Automatico Locman Ducati è impermeabile fino a 10 atmosfere, pari a 100 metri.