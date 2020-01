Longines si lancia nel segmento dell'occhialeria

La diversificazione merceologica è una strada che alcune Maison orologiere stanno perseguendo, lanciando linee di accessori e abbigliamento valorizzate dal proprio marchio, spesso ben presente nel percepito del consumatore e non solo dell’appassionato.



È il caso di Longines, che ha lanciato una collezione di occhiali da vista e da sole per uomo e donna, ispirata ai valori tradizionali della Maison di Saint Imier. I diversi modelli disponibili completano la collezione di segnatempo del Marchio della Clessidra Alata e beneficiano di tutta la sua esperienza nella creazione di oggetti dall’alto valore artigianale.



Come comunica Longines, questi occhiali sono realizzati con i migliori materiali oltre che con lenti di altissima qualità e trasmettono l’essenza stessa del brand.



Naturalmente, quando si parla di occhiali non si può fare a meno di pensare al made in Italy. Il settore dell’occhialeria è infatti un’eccellenza dell’industria, la quale ha partecipato attivamente a questo progetto targato Longines. Per realizzare questa nuova gamma, la Maison ha infatti collaborato con Marcolin, una delle aziende leader a livello mondiale nel settore dell’occhialeria.



Le creazioni Longines riprendono diversi elementi di stile che ricordano i suoi orologi e riflettono la sua storia. Gli occhiali da sole sono suddivisi in tre segmenti: quello Classico racconta l'eleganza intramontabile della Maison; l’Heritage parla della ricca storia del marchio; e lo Sport dimostra la ricerca continua nell'innovazione e nelle prestazioni che caratterizza Longines.



Matthieu Baumgartner, Vicepresidente Marketing di Longines, ha spiegato così le ragioni di questo nuovo capitolo nella storia del marchio: «Si tratta di una straordinaria opportunità per Longines, un nuovo mezzo di espressione che ci permette di raccontare i valori del nostro Marchio oltre le frontiere dell'orologeria. Grazie alla collaborazione con Marcolin, possiamo proporre una linea di prodotti in linea con l'identità della nostra Maison. La sua expertise nel settore dell'occhialeria, infatti, è una vera garanzia di qualità».



Gli occhiali da sole saranno disponibili nelle boutique selezionate Longines e l'intera collezione di occhiali sarà reperibile anche nella rete di distributori di Marcolin.