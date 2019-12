Calvin Klein Watches esce dal portafoglio di Swatch Group

Dopo oltre 22 anni di collaborazione in licenza esclusiva, Swatch Group ha deciso di far scadere l'accordo con Calvin Klein alla sua data di scadenza. La decisione è stata presa a causa delle ultime incertezze a livello di direzione di Calvin Klein.



Calvin Klein e Swatch Group hanno unito le loro forze nel lontano 1997 per creare "cK watch", facendo nascere un nuovo tipo di segnatempo: l'orologio accessorio moda. In oltre vent’anno, il marchio ha lanciato più di 200 modelli diversi, disponibili in oltre 60 Paesi.



Il 2004 ha visto poi il lancio delle collezioni di gioielli del marchio, caratterizzate da un’estetica pulita e raffinata.



Calvin Klein, che ha in portafoglio profumi, biancheria intima e occhiali, appartiene dal 2002 al gruppo americano PVH, che detiene anche il marchio Tommy Hilfiger. All'inizio di quest'anno, PVH ha annunciato una ristrutturazione di Calvin Klein e, ora, la decisione di Swatch Group di interrompere la collaborazione.