Timex Group e Missoni sviluppano una nuova linea di orologi in partnership

Missoni ha annunciato un accordo di licenza con Timex Group per l'ideazione, lo sviluppo e la distribuzione di una linea di orologi.



Disponibili a partire dall'autunno 2020 nelle boutique Missoni, nei rivenditori autorizzati e online, gli orologi uniranno un movimento Swiss Made a un design Made in Italy, caratterizzato dall'impronta estetica che ha reso celebri le collezioni del marchio: motivi a zig-zag, accostamenti di texture, materiali e colori, stampe e lettering.



“Sono particolarmente orgogliosa del debutto di questa nuova linea di orologi, che aggiunge un nuovo, importante elemento al mosaico di cui si compone il mondo Missoni - ha affermato Angela Missoni, presidente e direttore creativo di Missoni -. Oggi più che mai, l'orologio è un accessorio di moda capace di distinguere lo stile di chi lo indossa, mostrandone il gusto e la personalità. Porteremo un filo di colore nel tempo dei nostri clienti».



Le ha fatto eco Tobias Reiss-Schmidt, presidente & CEO di Timex Group: «Siamo entusiasti di aggiungere un brand iconico come Missoni a quelli di Timex Group Luxury Division e impazienti di combinare la nostra esperienza nell'orologeria di lusso con la moda iconica di Missoni, per mettere a disposizione dei consumatori di tutto il mondo una collezione di orologi che esprima l'estetica multicolore e l'idea di lusso contemporaneo propri del brand».