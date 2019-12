Panerai, Francesco Viola nuovo direttore Italia e South East Europe

Giri di poltrone in casa Panerai: Francesco Viola succede infatti a Carlo Ceppi alla guida delle strategie di sviluppo del marchio per l’Italia e per i mercati South East Europe.



Viola assume il nuovo ruolo in Panerai, forte di un’importante e lunga esperienza internazionale all’interno del comparto orologiero del Gruppo Richemont.



Laureato nel 1996 in Economia e Commercio all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Francesco Viola ha iniziato la propria carriera in L’Oréal, ricoprendo differenti ruoli dirigenziali all’interno del gruppo in ambito marketing e sales.



Nel 2009 è entrato nel gruppo Richemont, dove per oltre 10 anni ha guidato lo sviluppo commerciale di Cartier, dapprima in Italia e successivamente estendendo la propria expertise anche nei mercati di Turchia e Grecia, contribuendo al successo globale della marca.



La mission di Viola prevede anche la gestione dello sviluppo commerciale e delle strategie di marketing mix di Panerai nei mercati di Israele, Grecia, Cipro, Malta, Marocco e Tunisia in cui il marchio è ormai presente da diversi anni.



«L’Italia rappresenta per Panerai il primo mercato in Europa - afferma Viola -, un riferimento importante sia per la dimensione del business, sia per le origini della marca stessa. A livello di network, oltre a Firenze dove risiede lo storico flagship store in Piazza Duomo e da luglio 2019 la prima area museale Panerai, siamo presenti a Milano, Venezia e Roma con boutique monomarca. Completa il nostro assetto distributivo, un selezionato numero di partner operanti nel mercato orologiero italiano».