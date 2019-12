Lancette preziose e alta cucina

Un orologio inedito e destinato a far parlare di sé merita, per essere presentato al pubblico, una cornice d’eccezione. È quello che ha pensato Oris per lanciare il suo Big Crown ProPilot X Calibre 115, segnatempo della collezione aviatoria della Maison di Hölstein che introduce nella categoria dei cosiddetti “pilot’s watches” la novità della scheletratura.

L’ambientazione per il lancio dell’orologio è stata, lo scorso settembre, il ristorante Filippo La Mantia - Oste e Cuoco di Milano, locale gestito dal celebre chef siciliano che ha fatto da padrone di casa per gli ospiti invitati da Oris.

Appassionati, addetti ai lavori, giornalisti hanno potuto tenere tra le mani il segnatempo, provarlo e scoprirne i dettagli direttamente dalla voce della Maison; il tutto degustando le specialità della cucina mediterranea di Filippo La Mantia.

Una cucina che torna all’essenzialità dei sapori, un po’ come il Big Crown ProPilot X Calibre 115 torna all’essenzialità della funzione, messa in evidenza grazie a un’opera di “sottrazione” di elementi effettuata sul quadrante, che svela il meccanismo dell’orologio.

Il bariletto al 12 è scheletrato in modo che anche la molla sia visibile: ruotando la corona, si vede infatti come essa si avvolga sempre più stretta finché non è completamente arrotolata e pronta a fornire 10 giorni di carica. I ponti scheletrati del Calibro 115 sono grigio opaco, piuttosto che lucidi o incisi, mentre la cassa fonde la tradizione degli orologi per piloti del marchio - iniziata nei primi Anni ’10 e consacrata con un orologio da polso dalla grande corona nel 1917 (Big Crown, appunto) - e il ruolo dell’orologeria meccanica nel futuro.

Per dare agli ospiti la possibilità di entrare letteralmente nel cuore del segnatempo, durante l’evento è stata loro offerta un’esperienza di realtà virtuale che li ha trasportati all’interno del Big Crown ProPilot X Calibre 115, divenendo parte del meccanismo di un orologio che si è da subito ritagliato un posto di primo piano nella collezione di Oris.

Photo credits: @Riccardo Liporace Photography