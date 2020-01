Franchising MadMax

«Unire passione e lavoro è possibile. Mi chiamo Lucas, sono il titolare della MadMax charter e fino a vent’anni fa avevo un negozio di premaman, un lavoro che all’inizio mi appassionava; poi pian piano mi ha stancato, provato ed infine nauseato, sopraffatto da una burocrazia inutile, affitti sempre più alti e poi stare chiuso in un negozio dalla mattina alla sera, di certo non mi aiutava.

Presi quindi una decisione controcorrente, contro tutti i consigli degli amici che non si capacitavano di come potessi lasciare una discreta sicurezza economica facendo un salto nel buio totale (nel 1999 il charter nautico quasi non esisteva) per rincorrere un sogno e provare ad unire la mia passione con il lavoro.

Oggi posso dire di aver fatto la scelta giusta e posso provare a chi ha il mio stesso sogno che unire passione e lavoro è possibile.

Grazie al franchising nautico MadMax si potrà usufruire di tutto il bagaglio di esperienza consolidato in vent’anni, a suon di errori, sacrifici, tempo perso e tanti soldi buttati al vento.

Con il franchising nautico MadMax l’affiliato potrà saltare a piè pari tutti gli errori di gioventù per partire subito con il piede giusto, supportato da un marchio forte, una consolidata rete di clientela ed un sistema di noleggio unico che permette di ridurre i costi, evitare gli sprechi per garantire degli utili fin dalla prima stagione di lavoro.

Franchising nautico MadMax: la casa madre

MadMax charter nasce nel 1999, cresce e si amplia velocemente andando a coprire in prima persona tutti i settori nevralgici del mondo del charter in modo da abbattere drasticamente i costi controllando direttamente tutte le fasi gestionali, dall’allestimento e manutenzione delle imbarcazioni, alla gestione delle prenotazioni fino alla preparazione tecnica del futuro armatore/skipper.

Grazie alla ventennale esperienza nel noleggio nautico, alla scuola professionale per skipper unica in Europa, ad un cantiere nautico con posti barca sia in acqua che a terra e a rapporti privilegiati con i migliori professionisti del settore tecnico, legale e commerciale, il franchising nautico MadMax offre all’affiliato un pacchetto chiavi in mano di sicuro successo.

Cosa offre il franchising nautico MadMax

Formazione tecnica dell’affiliato con il corso professionale per skipper MadMax

Vendita del catamarano più adatto al neo armatore con allestimento di accessori a costi ribassati (risparmio di almeno 50.000 euro)

Imbarco gratuito come secondo nelle nostre traversate Atlantiche

Apprendistato pratico con affiancamento del neo armatore con nostri skipper esperti

Assistenza telefonica H24 per emergenze in mare

Assistenza Legale, Commerciale e Tecnica con i nostri specialisti

Posti barca in acqua e a terra a costi ridotti nel nostro cantiere convenzionato a Livorno

Scontistiche esclusive riservate

Gestione flessibile e snella, pronta ad adattarsi alle mutevoli richieste del mercato

Un marchio forte, riconosciuto come eccellenza nel mondo della nautica e dalla clientela finale

Un Franchisor che gestisce tutta la filiera produttiva per centralizzare il servizio e contenere i costi dell’affiliato

Una central agency internazionale per offrire all’affiliato stagioni lavorative complete generando utili comprovati da 20 anni di attività

La filosofia del franchising nautica MadMax



La filosofia del franchising nautico MadMax si basa sul principio che tutti i soldi risparmiati sono il primo guadagno dell’azienda e la soddisfazione del cliente è il suo futuro.

Ovviamente bisogna avere mezzi, capacità ed organizzazione per ottimizzare le spese sotto ogni punto di vista della filiera produttiva e al contempo avere imbarcazioni meglio manutenute, fornire un servizio di eccellenza al cliente finale e gestire una rete di vendita capillare a livello internazionale.

La forza del franchising nautico MadMax è soprattutto il concetto che sta alla base del franchising, cioè l’affiliato.

È il neo imprenditore, formato e seguito dalla casa madre, che offrendo un servizio di eccellenza al cliente finale, fa si che il marchio diventi sinonimo di esclusività, garantisca la fidelizzazione del cliente e inneschi un circolo virtuoso a beneficio di tutti gli affiliati.

MadMax franchising nautico: la preparazione dell’affiliato, base portante

Con il corso professionale per skipper MadMax prepariamo anche un neofita a gestire l’azienda ed un catamarano adibito al charter.

In attesa della consegna del catamarano ordinato, il franchise potrà effettuare gratuitamente degli imbarchi come aiuto skipper per proseguire la formazione e aumentare il bagaglio di esperienza.

Il Franchise MadMax sarà supportato in ogni momento nello svolgimento della sua attività lavorativa, attraverso l’affiancamento (se necessario) di skipper esperti, l’assistenza telefonica con i tecnici MadMax, periti navali, assistenti legali, oltre al supporto a terra nel cantiere nautico di Livorno.

Franchising nautico MadMax: la scelta del catamarano



La scelta del giusto catamarano è il primo passo essenziale e va programmato con largo anticipo. Allo stato attuale delle cose dal momento dell’ordine alla consegna trascorrono fra i 12 e i 18 mesi, in funzione del modello richiesto.

Il franchising nautico MadMax è s-dealer dei catamarani Lagoon, il marchio più richiesto dalla clientela e indiscutibilmente i catamarani più comodi per fare del charter.

Il Lagoon 40, che ospita fino a 10 clienti, si acquista versando un acconto di circa 25.000 euro al momento dell’ordine e un anno dopo, al momento del varo, un ulteriore importo di 95.000 euro circa.

Un leasing in 7 anni da circa 2900 euro copriranno il restante importo.

Qualche mese dopo, grazie alla commercializzazione dell’imbarcazione da parte del franchising nautico MadMax, l’attività dell’affiliato restituirà un importo lordo di circa 80.000 euro, somma che coprirà il leasing dell'intero anno e genererà utili all'affiliato.

MadMax franchising nautico: obiettivo ridurre i costi e aumentare i profitti



Tenere sotto controllo i costi è la voce più importante di qualsiasi azienda sana, saperli ridurre considerevolmente sono la garanzia del successo del franchising nautico MadMax.

Nel mondo della nautica, più che in qualsiasi altro settore, i costi possono lievitare a dismisura, a partire dal costo del posto barca, per passare da qualsiasi intervento di manutenzione, periti navali, alaggi, soste in acqua e a terra.

Inoltre l’affiliato potrà accedere alla massima scontistica riservata solo al franchising nautico MadMax per l’acquisto di qualsiasi articolo nautico necessario alla propria azienda.

Abbiamo calcolato di riuscire a generare un risparmio per l’affiliato di circa 20.000 euro annui rispetto ad un armatore «fai da te», offrendogli inoltre un know how gestionale che non ha prezzo.

Franchising settore nautico MadMax: l'affiliato viene selezionato in maniera rigorosa



Da circa 20 anni MadMax opera nel mondo del charter nautico e da sempre ha una regola fissa: offrire il massimo servizio con la massima professionalità al cliente che lo sceglie per le proprie vacanze.

La sua missione si identifica nel considerare sacre le vacanze dei suoi clienti e fa di tutto per generare ricordi emozionali particolarmente piacevoli. Quindi non c’è da stupirsi se la selezione dell’affiliato è accurata e rigorosa.

L’attività di MadMax Franchising Nautico



Ci sono tre tipi di affiliati al franchising nautico MadMax:

armatore/skipper

armatore

armatore/skipper saltuario

Il primo è il candidato ideale, è colui che decide di dare un taglio netto alla vita attuale per dare libero sfogo alla sua passione/sogno: vivere in barca!

Questa figura, oltre che essere proprietaria del catamarano, lo governerà, accoglierà gli ospiti, effettuerà la manutenzione ordinaria personalmente, lo curerà amorevolmente, in una parola… vivrà il catamarano.

Non è insolito che questa figura trascorra la stagione estiva in Italia e la stagione invernale in posti come i Caraibi.

La seconda figura è il classico “investitore/imprenditore”, amante del mare e delle barche che ha il piacere di fare un business gradevole, che gli permette, volendo, di essere ospite di se stesso a bordo.

La terza figura, inizialmente, è quella più richiesta. È l’imprenditore, il manager, il professionista, che dispone di una buona liquidità, è lui stesso skipper ma… per ora, non può permettersi di mollare tutto.

Affiderà la gestione a uno degli skipper formati alla MadMax Skipper School, con la possibilità che di tanto in tanto, lavoro principale permettendo, sia lui stesso skipper del proprio gioiello.

I punti di forza del franchisor MadMax

Il punto di forza della MadMax è l’eccellenza nel rapporto con i propri ospiti, l’alta qualità/professionalità dei suoi skipper, esclusivamente formati dalla MadMax Skipper School, la ricerca di clientela di livello medio/alto, abituata a un servizio a 5 stelle, attratta dalla bellezza di una vacanza, iper comoda, in catamarano.

MadMax, non ha competitor. Nessun gruppo Italiano o internazionale adotta la sua formula.

MadMax è l’unico franchising di Catamarani in Europa, con un livello di qualità, professionalità e gestione degli ospiti difficilmente imitabile e perché è ancora oggi l’unico modello di business che, aggredendo un target di clientela ancora inesplorato, può contare su un trend di crescita esponenziale.

L’obiettivo del franchising nautico MadMax

L’obiettivo della MadMax è quello di divenire il leader incontrastato del charter nautico di catamarani nel Mediterraneo, per poi passare ad avere basi nei posti più esotici e richiesti al mondo.

Geolocalizzazione dell’attività franchising nautico MadMax

Il compito della MadMax è quello di consigliare il neo affiliato sulla base nautica da scegliere, indipendentemente dalla zona dove vive l’affiliato. Per noi è importante consigliare una base da dove si possa raggiungere facilmente una serie di località belle da visitare, belle per navigare e sicure per gli ormeggi in rada.

Requisiti richiesti dal franchising nautico MadMax

Non è necessaria una lunga esperienza, ma è indispensabile frequentare il corso per skipper MadMax della durata di 20gg full-immersion, avere passione per il mare, buona manualità, capacità dialettica e relazionale, attitudine ai rapporti interpersonali, forte motivazione, entusiasmo, problem solving e la pentente nautica vela/motore.

Franchising nautico MadMax: l’affiliato “modello “ in sintesi