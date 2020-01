McDonald’s Franchising

Selezionare un nuovo franchise è per McDonald’s una scelta strategica di massima importanza.

L’80% della nostra catena si basa sul franchising, e i successi ottenuti in oltre 50 anni di storia sono basati sulla scelta delle persone giuste a cui affidare la gestione dei nostri ristoranti e dei nostri clienti.

Non stupitevi, quindi, se la nostra selezione è accurata e rigorosa.

Per prima cosa valutiamo se le vostre esperienze professionali sono state di successo e cerchiamo di capire se sarete in grado di guidare una squadra di successo.

Cerchiamo persone con le seguenti caratteristiche:

integrità personale elevata;

spiccate capacità di gestione del personale e di comunicazione;

ottimo acume finanziario;

forti doti di Leadership;

la personalità per essere un eccellente ambasciatore del marchio;

un approccio orientato al cliente.

Gestire un ristorante McDonald’s significa lavorarci attivamente tutti i giorni: in cucina, in cassa, insieme al proprio staff, sviluppando il marketing locale e le vendite.

I requisiti minimi per candidarsi:

età compresa tra i 32 e i 49 anni;

capacità finanziaria personale di almeno 200.000 €;

disponibilità a trasferire la propria residenza nelle regioni dove abbiamo necessità di nuovi franchise.

Attenzione: NON cerchiamo investitori, società composte da più persone, individui o società che posseggano o abbiano individuato una location, individui o società che vogliano convertire la propria attività di ristorazione.



Quanto costa aprire un McDonald’s e a cosa corrisponde l’investimento?

Il costo medio di un ristorante McDonald’s è di circa 800.000 € (IVA esclusa), a questo costo va aggiunto un initial fee dell'importo massimo di 45.000 € (IVA esclusa) che è parametrata alla durata contrattuale; solitamente il contratto di franchising ha una durata di 20 anni.

Il candidato dovrà dimostrare di possedere almeno il 25% (200.000 €, vedi sopra) dell'investimento totale; la parte rimanente potrà essere finanziata attraverso gli istituti di credito.

Il costo sopra riportato corrisponde all’acquisto, direttamente dai fornitori autorizzati da McDonald’s, di attrezzature da cucina, arredi per la sala interna ed esterna, decori e insegne.

A ristorante aperto, l’affiliato corrisponderà a McDonald’s delle percentuali sul fatturato del ristorante, al netto di IVA:

Affitto mensile (Rent), variabile dal 14% al 20% delle vendite nette, in funzione del fatturato e della redditività, (vedi di seguito);

Royalties: 5% delle vendite nette

Pubblicità nazionale: 4% delle vendite nette, da versare al Consorzio costituito da tutti i franchisee di McDonald’s.

Quali sono i ritorni di tale investimento?

La misura del ritorno è calcolata in base al cash flow (dopo il debito) sviluppato da ogni singolo ristorante: mediamente la forbice varia tra i 100.000 € e i 250.000 € per anno, per ristorante.



Il Processo di selezione e formazione

Se il candidato ha i requisiti minimi, verrà contattato per un colloquio informativo con il Franchising Manager; se tale colloquio ha esito positivo, seguirà un colloquio con 3 dirigenti di McDonald’s Italia e un assessment online.

Al superamento di questa ulteriore fase, al candidato verrà proposto di fare una “On the Job Experience” di tre giorni in un nostro ristorante, per un riscontro sul campo di quanto spiegato.

Se anche l’esperienza sul campo avrà esito positivo, si prenderanno gli accordi per l’inizio del periodo formativo che avrà una durata massima di 12 mesi: il training sarà effettuato in un ristorante vicino alla residenza del candidato e avrà un impegno di soli 3 giorni alla settimana durante la prima fase prettamente operativa, e full time per i rimanenti 9 mesi. Nei primi 3 mesi il candidato dovrà mantenere la propria attività lavorativa. Allo scadere dei primi 3 mesi, McDonald’s e il candidato si incontreranno per confermare il reciproco interesse a proseguire nel percorso formativo per diventare franchisee McDonald’s. Durante la fase formativa sono previsti dei corsi gratuiti presso la sede McDonald’s.

Durante la formazione il candidato non sarà un dipendente McDonald’s, ma avrà un rimborso spese.

Nel corso della seconda fase della formazione verrà discussa e concordata l’assegnazione del ristorante.

La Location? Non la vogliamo da voi, ci pensiamo noi!



McDonald’s seleziona i propri futuri affiliati solo in base alle caratteristiche personale e al back ground professionale e a una adeguata capacità di investimento. Quando inviate il modulo di candidatura vi viene chiesto la disponibilità a trasferirvi e per quali zone d’Italia siete disponibili: NON VOGLIAMO che ci indichiate una location o un vostro immobile. A questo ci pensa McDonald’s, che con la propria esperienza e una squadra di professionisti selezione terreni e immobili nelle migliori posizioni e alle migliori condizioni.

La flessibilità è un fattore che influenza la nostra scelta del candidato franchisee: più sono le regioni per cui il candidato dà la propria disponibilità, più sono le probabilità di venire chiamati per un colloquio informativo.

La pubblicità nazionale da chi è pagata?

Il budget per la pubblicità nazionale è costituito attraverso il pagamento del 4% delle vendite nette di ogni ristorante McDonald’s ( in franchising e in gestione diretta), che viene versato a un consorzio denominato McCoop il cui board direttivo è costituito da una rappresentanza di franchisee e McDonald’s e approva il piano elaborato dal dipartimento marketing.



Solo per veri imprenditori

L'opportunità di affiliarsi al franchising McDonald's è riservata a persone con spiccate doti manageriali e una buona disponibilità finanziaria.

