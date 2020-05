Secondo le previsioni della World Bank, i prezzi del petrolio dovrebbero raggiungere una media di 35 $ al barile nel 2020, con “una netta revisione al ribasso rispetto alle stime di ottobre e con un calo del 43% rispetto alla media del 2019 di 61 $”. La Banca stima che i consumi globali diminuiranno di 9,3 mln b/g”, cioè gli stessi numeri forniti recentemente dell’Aie.

Uno scenario mai visto prima, ne abbiamo parlato con Lukas Nemes uno degli analisti e strategist del settore energetico più apprezzati negli Stati Uniti. Lukas Nemes, oggi lavora presso la Transparent Energy, è sovrintende pricing desk and market intelligence team, dell’azienda americana che ha come mission quella di fornire due diligence per le diverse esigenze energetiche dei loro clienti, aiutandoli nella strategia di acquisto e di gestione della contrattualistica.

Luke Nemes ha rivestito parecchie posizioni di rilievo in importanti aziende del settore energetico, fornendo consulenza consultiva sulle strategie di gestione del rischio. Ha lavorato per American Electric Power e altri fornitori di energia al dettaglio, ad operazioni di tariffazione in dieci diversi Stati e oltre venticinque diverse utility. Luke mensilmente realizza e fornisce il report sul mercato dell'energia a oltre duemila diversi clienti, supervisionando le migliaia di aste di materie prime.

Quale è alla luce degli eventi attuali la tua opinione sul settore petrolifero?

Il mercato petrolifero è un mercato storicamente sovralimentato con eventi storici che l’hanno esposto a momenti di prezzi estremi. È chiaro che l'intenzione originale dell'OPEC era in andare in competizione con l’industria dello “scisto statunitense” inondando il mercato con un eccesso di offerta nel tentativo di guadagnare quote di mercato. È importante tenere presente che i prezzi del petrolio così bassi non avvantaggiano la Russia o l'Arabia Saudita, che, sebbene siano produttori a basso costo, hanno enormi economie sociali da sostenere che sono direttamente legate alle entrate petrolifere. Gli Stati Uniti sono un produttore molto più costoso di entrambi i paesi, ma quando si tiene conto delle entrate legate ai programmi sociali della Russia e dell'Arabia Saudita, il costo effettivo è molto più vicino a quello degli Stati Uniti, se non superiore. In generale, il prezzo di pareggio per i produttori statunitensi è di circa $ 45 al barile. Anche con i tagli alla produzione recentemente concordati, ci vorranno più di tagli dell'OPEC per ripristinare i livelli dei prezzi. COVID-19 dovrà essere sconfitto con fiducia, quindi dare spinta all’economia, allo stesso modo la domanda di prodotti petroliferi, dovrà riemergere con forza costante e dovranno essere attuati significativi tagli alla produzione non OPEC. Anche in questo caso, ci vorrà del tempo prima che il petrolio attualmente in giacenza torni con prezzi più confortevoli a supporto.

Quando avete compreso che stava cambiando lo scenario, l’avevate previsto in qualche modo?

Nessuno l'ha visto arrivare. Detto questo, la prima indicazione sono arrivate dalla mancata accettazione da parte dell'OPEC dei tagli alla produzione a Vienna all'inizio di marzo. A quel tempo, la maggior parte dei paesi era ancora nelle prime fasi di risposta alla pandemia di COVID-19 e le economie non erano ancora totalmente in lockdown. I due eventi globali separati e distinti non avrebbero potuto essere cronometrati in modo più dannoso.

Nel settore energetico, vedi un cambiamento nella strategia?

Per i produttori, la strategia ora è consolidare le risorse, preservare i contanti e sopravvivere. I tagli del capitale investito, le riduzioni dell'attività di perforazione e la cessione diventeranno più comuni. Per i consumatori di petrolio, gas naturale ed elettricità, la strategia deve essere quella che considerare il valore futuro dei contratti di fornitura di energia ai loro prezzi.

Questa grave crisi potrebbe portare al fallimento di alcune compagnie petrolifere americane?

Il consolidamento è possibile; dipenderà dal fatto che i governi siano o meno disposti a salvare l'industria e quali requisiti verrebbero imposti alle società incluse nel salvataggio. Ora più che mai, i produttori hanno bisogno di maggiori entrate e di vedere il loro prodotto - e credo che questo non accadrà presto.

Come immagini il settore energetico tra 5 anni?

Penso che sarà principalmente guidato da maggiori requisiti legislativi e da nuovi investimenti. Le pressioni sui combustibili fossili e la decarbonizzazione continueranno ad intensificarsi e vedremo continui investimenti da parte dei produttori tipici di idrocarburi in fonti energetiche rinnovabili e neutre in termini di emissioni di carbonio. In gran parte hanno già l'infrastruttura necessaria per farlo. "Prevedo anche una maggiore frequenza di interesse dei consumatori nei confronti dei VPPA, Virtual Power Purchase Agreement, una più ampia attività nello stoccaggio delle batterie, nel capacity markets as a source of generation e continui investimenti nell'infrastruttura EV. I consumatori usciranno dal clima e dalle circostanze attuali con un maggiore desiderio di sostenibilità e indipendenza dal potere energetico.

Una piccola provocazione; quale è la tua opinioni sul prezzo di un barile del West Texas alla fine del 2020?

Mi stai chiedendo di vare il veggente. Per la prima volta abbiamo assistito a prezzi negativi e un'erosione superiore al 75% sul prezzo della merce. Se lo stoccaggio viene completato, e l'economia non è operativa entro giugno, potremmo vedere ulteriori casi di eventi con prezzi estremi e lunghi periodi di mercato bassi. Se dovessi fare un'ipotesi, direi non più di $ 20 / barile, ma ribadisco fare previsioni adesso è solo chiedere di vestire i panni da veggente.